Primo soccorso pediatrico per il personale di due asili offerto dal Rotary Club Pegaso Alumni

Il Rotary Club Pegaso Alumni offre un corso di primo soccorso pediatrico pensato per il personale degli asili. Un’iniziativa volta a migliorare la sicurezza nei luoghi dedicati ai più piccoli, garantendo competenze fondamentali in caso di emergenza. Formare gli operatori scolastici è un passo importante per creare ambienti più protetti e pronti a intervenire efficacemente, contribuendo alla serenità di bambini, genitori e educatori.

"Le nostre scuole possono e devono diventare sempre più sicure. Per i bambini di oggi e per quelli che verranno". Questa è la volontà dei soci del Rotary Club Pegaso Alumni, Distretto 2071, che ha portato nuovamente a Pisa il format ‘Asili Sicuri’ lanciato nel 2024 dall'azienda Camillo Online.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Il Rotary Club Arezzo ha offerto ieri la cena ai bisognosi della Mensa CaritasIl Rotary Club Arezzo ha organizzato ieri una cena speciale presso la Mensa Caritas di Arezzo, offrendo un momento di convivialità e solidarietà ai bisognosi della città.

Pronto Soccorso pediatrico a Perugia, la svolta: da marzo 2026 spazi e personale dedicatiA partire da marzo 2026, il Pronto Soccorso pediatrico di Perugia subirà una significativa trasformazione, diventando una struttura autonoma.

