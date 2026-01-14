Cinque nidi di contenimento donati a Pediatria e Pronto soccorso pediatrico

Sono stati donati cinque nidi di contenimento ai reparti di Pediatria e Pronto Soccorso pediatrico di Piacenza, grazie alla generosità dell’associazione “Quelli di Pode” di Podenzano. Questi strumenti, pensati per il benessere dei piccoli pazienti, migliorano le condizioni di cura e sicurezza durante le visite e i trattamenti. La donazione rappresenta un contributo importante per le strutture sanitarie della città, a favore dei bambini e delle loro famiglie.

Da oggi i bimbi di Pediatria e neonatologia e del Pronto Soccorso pediatrico di Piacenza potranno utilizzare cinque nuovi nidi di contenimento, resi possibili dalla generosità dell'associazione "Quelli di Pode" di Podenzano. A ricevere le cullette sono state le coordinatrici infermieristiche.

