prima categoria copparo travolgente rifila un poker al savarna bando scatenato cinque reti e seconda piazza

Nel match della Prima Categoria, il Copparo ha conquistato una vittoria convincente contro il Savarna, con un risultato di 4-0. La squadra capolista ha mostrato un gioco fluido, determinazione e concretezza, ottenendo la seconda posizione in classifica. La prestazione ha ricevuto apprezzamenti per la qualità e la tenacia dimostrata, confermando il suo ruolo di protagonista nel torneo.

Dominio totale. La capolista Copparo ha incantato per fluidità di gioco, idee, forza, determinazione, concretezza, regalando sprazzi di spettacolo e divertimento, ricevono in cambio scroscianti applausi. Nella prima di ritorno, protagonista assoluto è Cazzadore nel 4-0 al Savarna. Il bomber con una doppietta e un assist ha guidato i compagni alla vittoria e dato un punto fermo in avanti insieme ai compagni di reparto Granado e Borges. Ma tutta la squadra ha impressionato per la sicurezza con cui ha condotto l’incontro di fronte alla seconda del girone. Nelle prime fasi della gara, con l’incognita rientro dopo la pausa invernale, entrambe le squadre studiano l’avversario, nonostante sia Copparo a cercare di dettare ritmo e impostazione di gioco, avvicinandosi con maggiore continuità all’area avversaria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel quindicesimo turno di calcio dilettanti, la Prima e Prima Categoria si avviano alla conclusione del girone di andata. In Prima Categoria, il Copparo 2015 si è già assicurato il titolo di campione d’inverno, mentre in Prima Categoria il duello tra Bando e Savarna si fa sempre più avvincente. Il confronto tra le seconde promuove il clima di sfide entusiasmanti.

Nel campionato di Prima Categoria, la matricola si conferma seconda in classifica, a cinque punti dai rossoblù. Il Copparo 2015, in emergenza fisica, ottiene un prezioso punto sul difficile campo della Stella Rossa Casalborsetti, rimontando da due reti di svantaggio. Un risultato che rafforza il morale della squadra in una stagione ancora tutta da scrivere.

