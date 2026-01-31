Asst Bergamo Est in prima linea per la prevenzione | stop al fumo e percorsi negli ospedali

In vista della Giornata mondiale contro il cancro, Asst Bergamo Est raddoppia gli sforzi per sensibilizzare i cittadini. L’ospedale ha avviato iniziative per aiutare le persone a smettere di fumare e promuove percorsi di prevenzione all’interno delle strutture. L’obiettivo è mettere in guardia sui rischi del tabacco, uno dei principali fattori che possono essere evitati per ridurre il rischio di tumori e problemi cardiaci. L’ente vuole coinvolgere attivamente la comunità e spingere tutti a fare scelte più sane.

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, che si celebra il 4 febbraio, Asst Bergamo Est rinnova il proprio impegno nella prevenzione oncologica e nella promozione di stili di vita sani, con un'attenzione particolare alla lotta contro il tabagismo, uno dei principali fattori di rischio evitabili per l'insorgenza di numerose patologie oncologiche e cardiovascolari. Il fumo di tabacco, infatti, è responsabile di circa il 30% di tutti i decessi per tumore ed è direttamente correlato a neoplasie del polmone, del cavo orale, della laringe, dell'esofago, della vescica e di molti altri organi.

