Camper della salute tappa a Pioltello La prevenzione passa sotto casa

Senologa, urologo, nutrizionista, dentista, fisioterapista: il Camper della Salute ha debuttato nei quartieri di Pioltello, a bordo gli specialisti che offrono pareri e avvicinano le persone alla prevenzione. Tutto esaurito per il primo appuntamento al mercato, a dicembre altre due date, 14 e 20. "La gente ha bisogno di cure" - dice Concetta Risi, presidente dell’associazione App, Aiutami, Ascoltami, Proteggimi, e ideatrice dell’ambulatorio mobile - in meno di due ore sono arrivate 16 donne per giocare d’anticipo sul tumore al seno". Per i pazienti è tutto gratis, il progetto era nato proprio con il duplice scopo di offrire una sponda a chi cerca aiuto e di combattere la povertà sanitaria, una realtà che morde anche nel ricco Est Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Camper della salute, tappa a Pioltello. La prevenzione passa sotto casa

