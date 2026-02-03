Gianluca Vacchi | a marzo il processo per presunti abusi edilizi a Porto Cervo

A Porto Cervo il processo contro Gianluca Vacchi inizia il 13 marzo. L’imprenditore è accusato di aver commesso presunti abusi edilizi nella villa in fase di costruzione nella località sarda. La vicenda arriva dopo diverse settimane di attesa, e l’intera comunità locale si domanda quali saranno le conseguenze di questa udienza.

Il 13 marzo inizierà il processo a Gianluca Vacchi per presunti abusi edilizi nella sua villa in costruzione a Porto Cervo. In un panorama mozzafiato come quello sardo l'abuso non è solo edilizio ma anche paesaggistico Terrazze affacciate sulla Costa Smeralda, una discoteca privata, due lodge con suite e persino un campo da padel, perché nel 2026 anche il lusso deve sudare un po’. La casa da sogno progettata per l’imprenditore, dj e influencer Gianluca Vacchi sembrava destinata a diventare l’ennesimo simbolo dell’eccesso elegante: una dimora di 1200 metri quadri da 15 milioni di euro incastonata sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo, uno degli angoli più esclusivi d’Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Gianluca Vacchi dovrà affrontare un processo il 13 marzo a Tempio Pausania, dove sarà ascoltato dal giudice Marco Contu.

Gianluca Vacchi dovrà rispondere in tribunale per i lavori di ampliamento della sua villa a Porto Cervo.

