Villa di Porto Cervo l’imprenditore e dj Gianluca Vacchi a processo per presunti abusi edilizi

Gianluca Vacchi dovrà affrontare un processo il 13 marzo a Tempio Pausania, dove sarà ascoltato dal giudice Marco Contu. L’imprenditore e dj bolognese è coinvolto in un caso di presunti abusi edilizi nella sua villa sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, mentre Vacchi si prepara a difendersi davanti al tribunale.

Gianluca Vacchi, imprenditore, dj e influencer bolognese, comparirà il 13 marzo prossimo davanti al giudice monocratico di Tempio Pausania, Marco Contu, per rispondere dei presunti abusi edilizi nella sua villa sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo. Il rinvio a giudizio è stato deciso dalla giudice Federica Lunari. Con Vacchi andranno a processo anche il progettista Giovanni Faggioli di Milano e l’impresario Giovanni Maria Filigheddu di Arzachena. In Costa Smeralda l’influencer aveva avviato i lavori per l’ampliamento di una dimora da sogno con quindici camere per un totale di 1.200 metri quadri più altri mille di terrazze, una discoteca, due lodge con suite e un campo da padel per un valore complessivo di 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Villa di Porto Cervo, l’imprenditore e dj Gianluca Vacchi a processo per presunti abusi edilizi Approfondimenti su Porto Cervo Villa Inchiesta urbanistica, Stefano Boeri a processo: “Presunti abusi edilizi sul progetto Bosconavigli a Milano” Il processo contro l’architetto Stefano Boeri e altri sei imputati, accusati di presunti abusi edilizi relativi al progetto Bosconavigli a Milano, inizierà il 16 marzo. Rifiuti e abusi edilizi, sequestrata azienda bufalina: denunciato imprenditore La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Porto Cervo Villa Argomenti discussi: In vendita una tenuta in Inghilterra con una condizione insolita: il re può farvi visita quando vuole; Processo Ciro Grillo, i legali presentano ricorso in appello; APPALTO OSPEDALI ASL CHIETI: NUOVO SEQUESTRO DI FATTURE PER MEZZO MILIONE EMESSE DA COLASANTE; Arzachena e Porto Cervo attendono di celebrare il principe Karim. Villa di Porto Cervo, l’imprenditore e dj Gianluca Vacchi a processo per presunti abusi ediliziGianluca Vacchi, imprenditore, dj e influencer bolognese, comparirà il 13 marzo prossimo davanti al giudice monocratico di Tempio Pausania, Marco Contu, per rispondere dei presunti abusi edilizi nella ... ilfattoquotidiano.it A marzo il processo a Vacchi per presunti abusi nella sua villa a Porto Cervo(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 03 FEB - Gianluca Vacchi, imprenditore, dj e influencer bolognese, comparirà il 13 marzo prossimo davanti al giudice monocratico di Tempio Pausania, Marco Contu, per risponde ... msn.com La piazzetta di Porto Cervo intitolata al principe Aga Khan La decisione del Comune di Arzachena. Il sindaco Ragnedda: «Ha amato il nostro territorio» - facebook.com facebook La Piazzetta di Porto Cervo intitolata a Karim Aga Khan x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.