Presentazione del libro Genocidi

Il 5 febbraio 2026, alle 17.30, si terrà a Firenze la presentazione del libro “Genocidi” al Salone sede ARCI in Piazza dei Ciompi 11. L’evento è organizzato da Amnesty International Firenze e vedrà la partecipazione degli autori, tra cui Antonio Marchesi, docente di diritto internazionale all’Università di Teramo. La serata sarà un’occasione per approfondire i temi trattati nel volume e discutere di un argomento così delicato e attuale.

Il 5 febbraio 2026 alle ore 17.30 al Salone sede ARCI in Piazza dei Ciompi 11 a Firenze, si svolgerà la presentazione del libro “Genocidi”, organizzata da Amnesty International Firenze, con gli autori Antonio Marchesi, docente di diritto internazionale all’Università di Teramo ed esperto di diritti umani e Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, in dialogo con Micaela Frulli, docente di diritto internazionale all’Università di Firenze.La parola “genocidio” è tornata ad occupare il dibattito pubblico e in questo libro Antonio Marchesi e Riccardo Noury ripercorrono dal punto di vista storico e giuridico norme e fatti, mettendo tra l'altro in luce i limiti della disciplina attuale.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Firenze Piazza dei Ciompi "Bartolo Cattafi fra libro di poesia e libro d'arte": presentazione alla Biblioteca Cannizzaro Martedì 20 gennaio alle 17 presso la Biblioteca Cannizzaro si terrà la presentazione del saggio Presentazione del libro Dictatura Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Presentazione del libro “Genocidi” di Michele Giampietro Ultime notizie su Firenze Piazza dei Ciompi Argomenti discussi: La memoria interroga il presente: al centro il libro Genocidi; PORTICI: presentazione del libro La collana di Yasmin, di Souzan Fatayer e Domenico Borriello. In memoria di tutti i genocidi.; Giornata della memoria: le iniziative a Padova in occasione del 27 gennaio 2026; L’inferno del genocidio a Gaza. Un genocidio annunciato: Odifreddi analizza Hedges alla Società Operaia di CirièPiergiorgio Odifreddi, matematico e saggista di fama internazionale, porterà questa sera, giovedì 29 gennaio alle 21 nel salone Bossetto della Società Operaia di Ciriè, la sua analisi lucida e rigoros ... ilrisveglio-online.it L’Università dell’Insubria prende le distanze da un discusso libro sulla Shoa e annulla la sua presentazioneLa Rettrice interviene con una nota ufficiale per prendere le distanze da ogni forma di revisionismo o ambiguità sulla Shoah ... varesenews.it A Bruxelles la presentazione del libro PHOTOANSA 2025 con Costa e Fitto. L'evento oggi 3 febbraio alle 18.30 all'Istituto Italiano di Cultura, sarà trasmesso in diretta streaming sul sito #ANSA - facebook.com facebook #MESTRE • All'M9 per la presentazione del libro “Quello che non ho visto arrivare” di Giorgio Perinetti con Michele Pennetti, edito da Cairo. Un racconto profondo che esplora il dolore, la fragilità e la possibilità di rinascita, ponendo interrogativi su come una x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.