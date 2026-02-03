Presentazione del libro Genocidi
Il 5 febbraio 2026, alle 17.30, si terrà a Firenze la presentazione del libro “Genocidi” al Salone sede ARCI in Piazza dei Ciompi 11. L’evento è organizzato da Amnesty International Firenze e vedrà la partecipazione degli autori, tra cui Antonio Marchesi, docente di diritto internazionale all’Università di Teramo. La serata sarà un’occasione per approfondire i temi trattati nel volume e discutere di un argomento così delicato e attuale.
Il 5 febbraio 2026 alle ore 17.30 al Salone sede ARCI in Piazza dei Ciompi 11 a Firenze, si svolgerà la presentazione del libro “Genocidi”, organizzata da Amnesty International Firenze, con gli autori Antonio Marchesi, docente di diritto internazionale all’Università di Teramo ed esperto di diritti umani e Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, in dialogo con Micaela Frulli, docente di diritto internazionale all’Università di Firenze.La parola “genocidio” è tornata ad occupare il dibattito pubblico e in questo libro Antonio Marchesi e Riccardo Noury ripercorrono dal punto di vista storico e giuridico norme e fatti, mettendo tra l'altro in luce i limiti della disciplina attuale.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
