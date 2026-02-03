Camion va a fuoco nella galleria del Monte Piazzo | chiusa la SS 36

Questa mattina un camion alimentato a GNL si è incendiato nella galleria del Monte Piazzo, lungo la Statale 36 in direzione Milano. Il veicolo ha preso fuoco all’interno della galleria, provocando l’intervento dei vigili del fuoco e la chiusura temporanea della strada. La circolazione è bloccata e si consiglia di evitare la zona.

Argomenti discussi: Camion va a fuoco in galleria sull'A1, riaperta dopo 4 ore l'autostrada, ancora dieci km di coda; Camion va fuoco in galleria e blocca l'A1: 16 chilometri di coda a Firenze; Incidente in A1, mezzo pesante va a fuoco in galleria a Calenzano: tratto riaperto; Camion a fuoco in galleria, 16 km di coda a Firenze.

