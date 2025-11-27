Donna morta nell' incendio in casa dopo un malore aveva la pentola sul fuoco | cadavere trovato in bagno
Donna 79enne morta a Livorno in un incendio: il probabile malore ai fornelli avrebbe causato il propagarsi delle fiamme. I soccorsi sono stati vani. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Una donna di 79 anni a Livorno è morta dopo aver accusato un malore ai fornelli: questa la prima ipotesi dei soccorritori impegnati in un intervento nella tarda mattinata in un’abitazione di via Modigliani. #controradionews - facebook.com Vai su Facebook
Volontari della Misericordia picchiati dai parenti di una donna morta per un malore Vai su X
Cogoleto, incendio in un appartamento di via alle Cave: morta una donna - Si indaga per chiarire cosa abbia innescato le fiamme ... Come scrive lavocedigenova.it
Incendio in casa, donna morta a Cogoleto (Ge) - Vigili del Fuoco sono stati allertati per un soccorso persona e odore di bruciato a Cogoleto in via alle Cave. Si legge su rainews.it
Si sente male e muore nell’appartamento in fiamme a Livorno - Una donna di 79 anni a Livorno è morta dopo aver accusato un malore ai fornelli: questa la prima ipotesi dei soccorritori impegnati in un intervento nella tard ... Da controradio.it