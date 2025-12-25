prende fuoco un garage sul facsal vigili del fuoco al lavoro

Nel tardo pomeriggio del 25 dicembre ha preso fuoco un garage nel seminterrato di un condominio del Pubblico Passeggio. Al suo interno era accatastato vario materiale: da accertare cosa abbia sprigionato le fiamme. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco con autoscala, autobotte e autopompa, i. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

