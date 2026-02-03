Alessio Mamo e Angela Iantosca vincono il Premio Mario e Giuseppe Francese. I due giornalisti sono stati premiati per il loro lavoro su temi difficili e spesso nascosti. Il riconoscimento onora la memoria dei fratelli che hanno sempre cercato di fare informazione con impegno e cuore.

Alessio Mamo e Angela Iantosca, due giornalisti coinvolti nel racconto di temi complessi e spesso oscuri, sono i nuovi vincitori del , istituito per onorare la memoria dei fratelli che hanno fondato un impegno editoriale e umanitario. La cerimonia, prevista per venerdì 3 febbraio alle 17,30 nella saletta Onu del Teatro Massimo di Palermo, vedrà la presentazione ufficiale dei premi da parte di Tiziana Martorana. Mamo, catanese e fotoreporter attivo su testate internazionali, ha documentato il dramma delle migrazioni e i crimini contro i rifugiati, mentre Iantosca, originaria di Latina, ha lavorato in ambiti fortemente critici, come la tossicodipendenza e la violenza della cosca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A 47 anni dall’omicidio di Mario Francese, cronista di giudiziaria del Giornale di Sicilia, Palermo si ferma per ricordare il suo contributo e il sacrificio compiuto dalla mafia.

