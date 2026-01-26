Quarantasette anni senza Mario Francese | Palermo non dimentica il giornalista ucciso dalla mafia

A 47 anni dall’omicidio di Mario Francese, giornalista del Giornale di Sicilia, Palermo rende omaggio al suo ricordo. Ucciso dalla mafia il 26 gennaio 1979, mentre tornava a casa, Francese rappresenta ancora oggi un simbolo di testimonianza e coraggio nel giornalismo. L’iniziativa del Gruppo Cronisti si svolge in viale Campania, nel luogo dell’agguato, per mantenere viva la memoria di un professionista che ha pagato con la vita il suo impegno.

Il cronista venne ammazzato il 26 gennaio del 1979. Iniziativa in viale Campania. Queste le parole del presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici: "Era una voce scomoda, aveva intuito con largo anticipo l'ascesa dei corleonesi, l'evoluzione di Cosa nostra e i suoi pericolosi intrecci negli affari e negli appalti" Francese sostenne con forza la tesi dell'omicidio di mafia per Cosimo Cristina, il primo giornalista ucciso in Italia nel maggio del 1960 a Termini Imerese. Indaga, va a fondo ai fatti di mafia sul territorio, mette nero su bianco i nomi sul Giornale di Sicilia, espone all'opinione pubblica i collegamenti tra i fatti, non facendo mai un passo indietro.

