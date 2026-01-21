Preghiera della sera 21 Gennaio 2026 | Donami la pace

Da lalucedimaria.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La preghiera della sera del 21 gennaio 2026 ci invita a cercare la pace nel nostro cuore. Con la semplice richiesta “Dona pace al mio cuore, Signore”, possiamo riflettere sulla giornata appena trascorsa e trovare serenità prima di riposare. È un momento di ascolto e di fiducia, che ci aiuta a concludere la giornata con calma e rinnovata speranza.

“Dona pace al mio cuore Signore”, è la preghiera perfetta per concludere questo mercoledì, meditare sulla giornata trascorsa e riposare nel Signore. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Allontana, o Dio, ogni turbamento da questa notte che si apre dinanzi a noi nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera 21 gennaio 2026 donami la pace

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 21 Gennaio 2026: “Donami la pace”

Preghiera della sera - 21 gennaio 2026

Video Preghiera della sera - 21 gennaio 2026

