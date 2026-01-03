Preghiera della sera 3 Gennaio 2026 | Donami la Tua saggezza
Il 3 gennaio 2026, nel nostro momento di preghiera serale, rivolgiamo una richiesta sincera alla Beata Maria Vergine:
“Donami la tua saggezza”. Questo Sabato con la preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Preghiera della sera - 3 gennaio 2026
