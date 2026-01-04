Preghiera del mattino del 4 Gennaio 2026 | Donami la Tua presenza

La domenica è un momento di riflessione e devozione dedicato alla Santissima Trinità. In questa preghiera del mattino del 4 gennaio 2026, chiediamo al Signore di donare la Sua presenza nelle nostre vite. Un momento di calma e riconoscenza per iniziare la giornata con cuore aperto e spirito sereno, affidandoci alla Sua misericordia e guida.

La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la preghiera del mattino di oggi. L'anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal.

Preghiera del mattino - 4 gennaio 2026

