Pozzuoli assalto all’Unicredit di Piazza Capomazza | ladri in fuga con 300mila euro

Questa mattina presto a Pozzuoli, alcuni ladri hanno assaltato la filiale Unicredit di Piazza Capomazza. Hanno preso di mira l’ATM, che hanno caricato a bordo di un furgone e portato via con circa 300mila euro dentro. I testimoni hanno visto i malviventi scappare a tutta velocità, ma le forze dell’ordine sono già sul posto a cercare di bloccare i fuggitivi. Nessuno è rimasto ferito.

Assalto all'alba alla filiale Unicredit di Piazza Capomazza, dove ignoti hanno messo a segno un furto portando via l'ATM con all'interno una somma che, secondo le prime stime, ammonterebbe a circa 300mila euro. L'allarme è scattato nelle prime ore del mattino di oggi, martedì 3 febbraio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, inizialmente per quello che sembrava un tentato furto. Con il passare delle ore, però, è emerso che i malviventi sono riusciti a portare a termine il colpo. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero sfondato la vetrata d'ingresso della banca, probabilmente utilizzando un braccio meccanico, riuscendo così a sradicare la cassaforte contenente l'ATM.

