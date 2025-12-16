Reddito di povertà erogati altri 10 milioni a quasi 2.500 famiglie siciliane
Un Natale più sereno per quasi 2.500 famiglie siciliane in difficoltà, grazie alla ripartizione di ulteriori 10 milioni di euro. Irfis FinSicilia ha iniziato a distribuire i fondi previsti da un emendamento della Regione, offrendo un sostegno concreto a chi vive con redditi molto bassi nell’Isola.
Un Natale più sereno per altre 2.477 famiglie residenti nell'Isola con redditi molto bassi. Irfis FinSicilia ha cominciato a distribuire agli aventi diritto altri 10 milioni previsti da un emendamento presentato dal presidente della Regione Renato Schifani nella manovra correttiva di ottobre, per. Palermotoday.it
Reddito di povertà, erogati altri 10 milioni a quasi 2.500 famiglie siciliane - Da Palermo a Catania, passando per Trapani, Messina, Siracusa e Agrigento, musei, parchi archeologici e ... mondopalermo.it
Accredito reddito di povertà regione siciliana controllate - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.