Secondo Save the Children, quasi l’8% delle famiglie italiane con bambini non riesce a riscaldare adeguatamente la propria abitazione a causa di difficoltà economiche. Questa situazione, definita povertà energetica, influisce sulla qualità di vita dei minori, limitando l’accesso a ambienti caldi, sicuri e adatti allo studio e al riposo. Un problema che richiede attenzione per garantire un ambiente favorevole alla crescita dei bambini.

È Save the Children a richiamare l’attenzione su come questa situazione incida «su aspetti fondamentali per la crescita e lo sviluppo dei minori, come la disponibilità di spazi per studiare e riposare, la possibilità di avere uno spazio domestico riscaldato, la salute». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Freddo e povertà energetica: quasi l’8% delle famiglie italiane con almeno un bambino non riesce a riscaldare bene la casa. L'esperta: «Milioni di persone devono scegliere se pagare le bollette o fare la spesa»

Leggi anche: In Italia è emergenza povertà energetica: 2,2 milioni di famiglie non riescono a pagare le bollette

Leggi anche: La povertà energetica e quelle famiglie che devono tagliare anche sul riscaldamento

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Freddo. Save the Children, 950mila minorenni in condizione di povertà energetica - Allarme dell’Organizzazione sull’aggravarsi delle disuguaglianze: quasi una famiglia con minori su dieci in Italia, ma più 1 su 8 al Sud e 1 su 12 al Nord. quotidianosanita.it

Luigi Deliso, classe 1962, ucciso dalle esalazioni. In condizioni di indigenza e povertà, per proteggersi dal freddo aveva acceso un bidone con carta, legna e pezzi di carbone. Intossicato anche il figlio - facebook.com facebook