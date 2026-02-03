Posticipo Serie A Bologna-Milan 0-3

Questa sera il Milan di Allegri ha portato a casa una vittoria netta contro il Bologna. Al Dall'Ara, i rossoneri hanno dominato il match e si sono imposti con un risultato di 3-0. I ragazzi di Allegri hanno mostrato una buona prova, mantenendo il vantaggio dall'inizio alla fine. Il Bologna non è riuscito a reagire e ha subito il ritmo degli avversari. La partita si è conclusa con una vittoria convincente per il Milan, che continua la sua marcia in campionato.

22.42 Prosegue la marcia del Milan di Allegri che passa al Dall'Ara in casa del Bologna con un rotondo 3-0. Il Milan passa in vantaggio al 20' complice un regalo della difesa bolognese, palla a Rabiot che appoggia per il facile tap-in di Loftus-Cheek. Nkunku si procura (Ravaglia lo stende in area) e poi trasforma il rigore del raddoppio al 39'. Nella ripresa Miranda regala palla a Rabiot che entra in area e in diagonale batte Ravaglia per la terza volta (48'). Il Bologna non c'è più e i rossoneri si accontentano. Finisce 0-3.

