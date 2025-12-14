Posticipo Serie A Bologna-Juventus 0-1
Nella sfida del 'Dall'Ara', la Juventus di Spalletti torna alla vittoria con un successo per 1-0 sul Bologna. Con questo risultato, i bianconeri salgono al quinto posto in classifica, superando i rivali emiliani. La partita ha messo in evidenza l'importanza dei tre punti per la rincorsa della Juventus nella stagione di Serie A.
22.40 Torna alla vittoria la Juve di Spalletti che al 'Dall'Ara' batte 1-0 il Bologna e lo scavalca al 5° posto. Match vivo ed emozionante. Subito due occasioni per Orsolini,para Di Gregorio I bianconeri crescono: al 36' David va in gol,ma viene annullato per fuorigioco di McKennie,autore dell'assist.A fine 1° tempo felsinei vicini al vantaggio, ma il destro di Zortea si stampa sulla traversa. Nella ripresa Cabal,appena entrato, firma di testa il vantaggio Juve (64'). Bologna in 10 uomini dal 69', rosso diretto per Heggem. Servizitelevideo.rai.it
