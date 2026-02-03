Pontedera nessun botto finale Nove cessioni ma niente bomber

L’ultima giornata di mercato per il Pontedera si chiude senza grandi colpi. La società ha ceduto nove giocatori, ma non ha portato in squadra il bomber tanto cercato. Oggi è arrivato anche un nuovo acquisto, ma in tutto sono stati fatti quattro acquisti, uno soltanto in questa giornata. Le voci sull’allenatore Banchieri si fanno insistenti, con alcuni segnali di possibile cambio in panchina. La squadra si prepara a ripartire senza grandi rivoluzioni, ma con qualche incognita in più.

Quattro acquisti (uno però oggi), nove cessioni e voci sull'allenatore Banchieri a rischio. E' stata un'ultima giornata di mercato assai movimentata per il Pontedera, che riassumiamo. ACQUISTI. Due erano nell'aria da giorni. Sono quelli dell'attaccante Louis Thomas Buffon, classe 2007, che arriva a titolo temporaneo dal Pisa, con la cui maglia ha esordito tra i professionisti nel marzo del 2025 e poi ha collezionato 4 presenze in Serie A in questa stagione. E' inoltre nel giro della nazionale under 19 della Repubblica Ceca (nazionalità acquisita dalla mamma, Alena Seredova), con cui ha segnato 6 reti in 7 partite.

