La finestra di calciomercato invernale si è chiusa ufficialmente alle 20 di ieri sera. Nessun grande colpo di scena all’ultimo minuto: Lookman ha salutato il suo club, mentre Mateta è rimasto a bocca asciutta. Le big del campionato non sono riuscite a rinforzarsi come speravano, lasciando il mercato con poche sorprese e molte trattative saltate. Ora si aspetta di vedere come queste scelte influenzeranno il prosieguo della stagione.

Si è chiusa alle 20 la sessione invernale di calciomercato, con diverse trattative sfumate e una lunga serie di operazioni completate nelle ultime ore. In primo piano lo stop all’affare che avrebbe dovuto portare Jean-Philippe Mateta al Milan: l’attaccante del Crystal Palace, dopo le visite mediche supplementari, ha evidenziato problemi al ginocchio e il club rossonero ha deciso di non finalizzare un’operazione che fino a poche ore prima sembrava chiusa. Juve senza attaccante, Rugani alla Fiorentina Nessun rinforzo in avanti neppure per la Juventus, che non è riuscita a regalare un nuovo attaccante a Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Serie A, chiuse le porte del calciomercato. Nessun botto finale: Lookman stavolta saluta davvero, salta Mateta e le big restano al palo

Il calciomercato dell’Inter ha subito un cambiamento significativo con la decisione di chiudere le trattative per Inzaghi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Nessun rinforzo in avanti neppure per la Juventus, che non è riuscita a regalare un nuovo attaccante a Luciano Spalletti. I bianconeri hanno tentato l'assalto a Randal Kolo Muani, ma il Tottenham ha ...

