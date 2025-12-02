Botto Milan ha già detto sì | è il bomber per Allegri
Max Allegri e il suo Milan hanno tutta l’intenzione di iniziare l’anno nuovo col botto. C’è già il primo regale del 2026: il bomber ha detto sì. Il successo sulla Lazio a San Siro è stato molto più di una conferma, è diventato un segnale forte all’intero campionato. Il Milan ha conquistato tre punti pesanti, mostrando personalità nei momenti nervosi della partita e lucidità quando si è trattato di amministrare il vantaggio. Un risultato che, sommato alla sconfitta casalinga della Roma contro il Napoli, ha spinto i rossoneri in cima alla classifica, una posizione che mancava da mesi e che restituisce respiro e fiducia a un ambiente che ha sempre dichiarato obiettivi ambiziosi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Avete notato che è bastato pungere con il botto e i kessler che hanno vinto tutte le loro squadre.. ? Primavera e Prima squadra Roma Milan (pensavo un pareggio) Genoa ma non giocava a Marassi . In #spezzatino vogliono essere tutte le squadre quelle che v Vai su X
“Un botto incredibile”, ha raccontato una testimone. Un’auto ha sfondato il parapetto del Naviglio Pavese a Milano ed è finita nel canale. Il conducente, estratto dai vigili del fuoco, è stato portato in ospedale in codice giallo. La scena è stata ripresa in un video - facebook.com Vai su Facebook