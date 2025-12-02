Botto Milan ha già detto sì | è il bomber per Allegri

Max Allegri e il suo Milan hanno tutta l’intenzione di iniziare l’anno nuovo col botto. C’è già il primo regale del 2026: il bomber ha detto sì. Il successo sulla Lazio a San Siro è stato molto più di una conferma, è diventato un segnale forte all’intero campionato. Il Milan ha conquistato tre punti pesanti, mostrando personalità nei momenti nervosi della partita e lucidità quando si è trattato di amministrare il vantaggio. Un risultato che, sommato alla sconfitta casalinga della Roma contro il Napoli, ha spinto i rossoneri in cima alla classifica, una posizione che mancava da mesi e che restituisce respiro e fiducia a un ambiente che ha sempre dichiarato obiettivi ambiziosi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

