Crolla un muro lungo la strada provinciale 2 stop al transito dei mezzi pesanti

È in corso un intervento di messa in sicurezza sulla Strada Provinciale SP2 a Roccella Valdemone, in seguito al crollo di un muro lungo il tratto tra il km 4+000 e il km 5+000. Per motivi di sicurezza, è stato deciso il blocco del transito dei mezzi pesanti in questa tratta. La zona sarà monitorata e i lavori continueranno fino al ripristino completo della strada.

Sono in corso interventi di messa in sicurezza lungo la Strada Provinciale SP2, nel territorio del comune di Roccella Valdemone, a seguito di un cedimento strutturale che ha interessato un muro portante nel tratto compreso tra il km 4+000 e il km 5+000 circa.Il personale della Città Metropolitana. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Pontecagnano, stop ai mezzi pesanti in via Budetti: scatta il divieto di transito diurno Leggi anche: Weekend lungo dell’'Immacolata, automobilisti avvisati: traffico in aumento e stop ai mezzi pesanti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Crolla il muro di contenimento lungo la strada: chiusura per gli interventi; Castro dei Volsci, crolla un muro: 4 auto distrutte e strada chiusa; ; Ciociaria sotto la pioggia: crollo di un muro a Castro dei Volsci nel parcheggio di San Rocco. Crolla un tratto di muro: transenne sulla strada - Pericolo in via Giminiani, dove, in un tratto in piena curva, è crollata una parte del muro che costeggia la strada ... ciociariaoggi.it

Foen, «una frazione dimenticata». La rabbia dei residenti: «Strada chiusa, muro che crolla, spazi abbandonati. Rischio per bambini e anziani» - I residenti portano all'attenzione anche la situazione in cui versa il muro di sostegno posto lungo Salita San Pietro, la strada comunale che conduce alla chiesa del Paese; muro che, in certi punti, ... ilgazzettino.it

Forte maltempo fa crollare una struttura da padel e un muro: danni e paura ai Castelli Romani - Questa mattina, domenica 4 gennaio 2026, un maltempo improvviso ha colpito la zona dei Castelli Romani, causando crolli, danni diffusi e momenti di grande paura. msn.com

Pericolo in via Giminiani, dove, in un tratto in piena curva, è crollata una parte del muro che costeggia la strada - facebook.com facebook

Grottaminarda, crolla il muro del vecchio cinema: paura in centro x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.