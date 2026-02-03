Pompei nuovo capitolo per la viticoltura e la storia

A Pompei si apre un nuovo capitolo per la vite e il vino. Un’azienda vitivinicola sta nascendo all’interno dell’area archeologica, portando avanti un progetto che combina storia e produzione moderna. La cantina avrà un ciclo produttivo completo e si inserisce in un contesto unico, tra rovine antiche e vigne nuove. Ora si attende di vedere come questa iniziativa cambierà il volto della viticoltura locale.

Un’azienda vitivinicola del Parco con ciclo produttivo completo, che si sta realizzando all’interno dell’area archeologica. Un nuovo capitolo per la viticoltura e la storia del patrimonio naturalistico del sito. Grazie ad una forma speciale di Partenariato pubblico privato il Gruppo Tenute Capaldo, e in particolare le due cantine Feudi di San Gregorio e Basilisco, affianca il Parco nella gestione e valorizzazione storica dei vigneti all’interno del sito. Forte dell’esperienza acquisita negli ultimi anni su alcuni vigneti già esistenti si costruirà una vera a propria vigna “archeologica” con un’estensione vitata che nel tempo supererà i 6 ettari e con strutture di vinificazione e affinamento da realizzarsi nell’ambito del perimetro del Parco, finalizzate alla produzione di vino.🔗 Leggi su Napolitoday.it

