La Pompei delle Alpi Finanziamenti e indotto | la storia vale sei milioni

La serata di venerdì ha riunito tanti abitanti di Piuro, che hanno ascoltato con attenzione la presentazione del volume

La storia rappresenta per Piuro anche un grande volano economico. Questa è una delle indicazioni emerse dopo la partecipata serata di venerdì, quando la cittadinanza del Comune valchiavennasco, presente in massa, ha potuto assistere alla presentazione del volume "Oltre il 1618: una storia di potere e commerci" che ha svelato come le radici di Piuro affondano ben prima della Pompei delle Alpi rinascimentale. Gli scavi archeologici confermano l’importanza del sito Mot del Castel, sia dal punto di vista militare che politico, già in epoca altomedievale. Nel sito c’era un castello che vigilava sui traffici tra Mediterraneo e Nord Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

