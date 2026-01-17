Una Pompei nel Galles | la scoperta potrebbe riscrivere la storia romana nella regione

Una scoperta archeologica a Margam, nel Galles, ha portato alla luce un complesso di oltre 500 metri quadrati, mai visto prima nella regione. Questa “Pompei nel Galles” potrebbe offrire nuovi spunti sulla presenza e l’influenza romana in questa area, contribuendo a rivedere le conoscenze storiche locali. Il ritrovamento rappresenta un importante passo avanti nello studio della storia romana nel Regno Unito e apre nuove prospettive di ricerca.

Una “Pompei nel Galles” potrebbe riscrivere totalmente la storia romana della regione: il ritrovamento a Margam con un complesso di oltre 500 metri quadrati mai visto prima nell’area gallese. Un parco verde frequentato da famiglie, bambini e turisti nascondeva, a meno di un metro sotto il suolo, uno dei più grandi segreti archeologici del Galles. A Margam Country Park, nel sud del Paese, gli archeologi hanno scoperto la più grande villa romana mai rinvenuta in territorio gallese: una scoperta definita dagli esperti “straordinaria” e potenzialmente paragonabile, per stato di conservazione, a una vera e propria “Pompei di Port Talbot”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Una Pompei nel Galles: la scoperta potrebbe riscrivere la storia romana nella regione Leggi anche: La “Pompei gallese”? In realtà è una villa romana ma è una “scoperta straordinaria” Leggi anche: Oscar 2026: “Sinners” domina le previsioni e potrebbe riscrivere la storia degli Academy Awards Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. ‘Pompei di Port Talbot’, scoperta in Galles una grande villa romana che riscriverebbe la storia; Scoperta una grande villa romana a Port Talbot, in Galles; Galles, la scoperta di una villa romana riscrive la storia del periodo romano; Splendido. Avvistano dall'alto una strana forma sotto questo prato. E' una villa romana, la più grande del Galles. Scendono con il georadar, in attesa degli scavi. Com'era, dov'era? Tutti i particolari. La “Pompei gallese”? In realtà è una villa romana ma è una “scoperta straordinaria” - La villa romana scoperta in Galles, definita addirittura "Pompei gallese". ilfattoquotidiano.it

‘Pompei di Port Talbot’, scoperta in Galles una grande villa romana che riscrive la storia - Una vasta villa romana scoperta nel parco di Margam, vicino a Port Talbot, suggerisce che il sud del Galles fosse un importante centro agricolo dell’Impero romano. msn.com

Scoperta a Pompei la “ricetta originale” del cemento romano - svela i controversi segreti di fabbricazione del cemento romano capace di durare millenni e autoripararsi. lescienze.it

Appuntamento sui Luoghi della Cultura e le Idee questa sera a Pompei - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.