Poliziotto linciato | preso un bravo ragazzo

La polizia ha arrestato un giovane di 22 anni, il grossetano Simionato, considerato uno dei presunti partecipanti all’aggressione contro un poliziotto a Calista. Il ragazzo, incensurato, è stato preso in mano dalla squadra investigativa. La sua identificazione arriva dopo giorni di indagini e testimonianze che puntano a chiarire cosa sia successo durante il violento episodio. La comunità si chiede ora come procedere e cosa comporterà questa operazione.

Beccato uno dei presunti partecianti dell’assalto a Calista: è il grossetano Simionato, 22 anni, incensurato. Il ferito: «Al mio collega devo la vita». Ma per «Il Manifesto» le botte se le è cercate lui. E il sindaco pro centri sociali di Torino conta i danni: 164.000 euro. All’apertura degli ombrelli scatenate l’inferno. E così è stato. Quasi fosse un segnale. Il dettaglio, emerso dai video del corteo di sabato per Askatasuna, convocato dopo lo sgombero della sede di corso Regina Margherita 47, ha colpito gli investigatori che stavano visionando le immagini per identificare gli incappucciati in tuta nera. 🔗 Leggi su Laverita.info

Un poliziotto è stato preso di mira durante una manifestazione a Torino.

Angelo Simionato, 22 anni di Toscana, è stato arrestato dopo aver aggredito un poliziotto durante il corteo a Torino.

