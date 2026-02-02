Un poliziotto è stato preso di mira durante una manifestazione a Torino. L'aggressore ha colpito con violenza, mentre i genitori di un ragazzo arrestato si sono avvicinati per difenderlo, dicendo che è un bravo ragazzo. L’episodio si è verificato nel corso di una protesta pro Askatasuna, che ha portato a diversi momenti di tensione nel centro della città.

È incensurato e con i suoi amici e familiari amava definirsi “anarchico” Angelo Simionato, il 22enne arrestato in flagranza differita dopo la manifestazione pro Askatasuna a Torino e accusato – tra le altre cose – di aver aggredito a pugni, calci e martellate l’agente di polizia Alessandro Calista. Ora il giovane si trova nel carcere di Torino, mentre dalla sua famiglia arrivano parole di incredulità. Il 22enne ora si trova in cella a Torino e su di lui pendono diverse accuse. Oltre al concorso in lesioni personali, al toscano sono contestati anche il concorso in rapina (per aver “spossessato l’agente dello scudo, del casco e della maschera antigas”) e la violenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Martellate a poliziotto, genitori di un arrestato: “è un bravo ragazzo”

I genitori di Angelo Simionato, il giovane di 22 anni arrestato a Torino dopo aver aggredito un agente durante il corteo pro Askatasuna, si difendono.

Durante il corteo per Askatasuna a Torino, un giovane di 22 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un poliziotto.

