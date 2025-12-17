Incidente a Frosinone | scontro tra moto e auto davanti ai Vigili del Fuoco ferito un motociclista

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio a Frosinone, davanti al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Uno scontro tra una moto e un'auto ha causato ferite a un motociclista, creando momenti di apprensione e richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. La dinamica e le condizioni del ferito sono ancora in fase di accertamento.

© Frosinonetoday.it - Incidente a Frosinone: scontro tra moto e auto davanti ai Vigili del Fuoco, ferito un motociclista Incidente stradale nel primo pomeriggio a Frosinone, davanti al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Intorno alle 14.30 una moto di grossa cilindrata e un'autovettura si sono scontrate proprio di fronte alla caserma.Immediato l'intervento dei soccorritori: i Vigili del Fuoco hanno prestato.

