Il Demanio ha annunciato interventi di restauro al Colonnato di Plebiscito, con lavori previsti nel 2027. Questa operazione rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione e la rigenerazione di uno dei monumenti più rappresentativi della città. Gli interventi puntano a preservare il patrimonio storico e migliorare l’accessibilità, assicurando un futuro sostenibile e rispettoso delle caratteristiche architettoniche dell’area.

La svolta è arrivata nelle ultime ore, e costituisce un passo importante verso la rigenerazione del colonnato più importante della città. Il Demanio, che è la stazione appaltante dei lavori relativi al portico della Basilica di San Francesco di Paola di piazza del Plebiscito, ha ricevuto l’ok della Sovrintendenza «per sbloccare l’ultima fase del progetto», come apprende Il Mattino dallo stesso Demanio Regionale. Stiamo parlando di «un’ultima fase» che prevede «l’appalto dei lavori che dovranno arrivare negli spazi delle botteghe». L’appalto in questione partirà «nel mese di febbraio» e, in buona sostanza, entro circa un anno si potrà contare su un colonnato rinnovato, al Plebiscito, con locali che - presumibilmente - faranno gola a tante imprese d’eccellenza del panorama partenopeo, tra aziende artigiane e della gastronomia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Plebiscito, il Demanio: «Lavori al Colonnato nel 2027 le botteghe»

