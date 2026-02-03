Pisa Oscar Hiljemark è il nuovo Responsabile Tecnico

Pisa ha annunciato ufficialmente Oscar Hiljemark come nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra. La società ha firmato un contratto che lo lega al club fino a giugno 2027, con la possibilità di rinnovo. La scelta arriva dopo alcune settimane di riflessione e cambia il volto del settore tecnico del Pisa.

Il Pisa Sporting Club ha scelto Oscar Hiljemark come nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra. La decisione è stata formalizzata nelle ultime ore: accordo fino al 30 giugno 2027, con opzione a favore del club. Ex centrocampista svedese classe 1992, Hiljemark arriva dopo un percorso da allenatore già strutturato nonostante la giovane età. Appesa la maglia a 28 anni, ha iniziato nel 2021 in Danimarca con l’Aalborg nella massima serie, per poi tornare nel 2024 all’Elfsborg. Qui ha centrato due piazzamenti di vertice in Allsvenskan e maturato esperienza europea con 16 partite in Europa League. 🔗 Leggi su Como1907news.com

