Oscar Hiljemark in pole per il Pisa | ex tecnico di Palermo e Genoa vicino a un nuovo incarico in Serie B

Oscar Hiljemark torna in Serie B. Dopo il possibile esonero di Simone Giannelli, il Pisa pensa a lui come nuovo allenatore. I dirigenti sono già in contatto e cercano di convincerlo a prendere in mano la squadra. La decisione potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Oscar Hiljemark è al centro dei rumor più caldi in Serie B dopo la conferma del suo nome come principale candidato alla panchina del Pisa, in vista del possibile esonero di Simone Giannelli. Il 33enne svedese, ex centrocampista di Palermo e Genoa, si trova attualmente alla guida dell’Elfsborg, club della massima serie svedese, dove ha consolidato il suo percorso da allenatore dopo un ritiro precoce da calciatore a soli 28 anni. Il suo profilo, in forte ascesa negli ultimi tempi, ha attirato l’attenzione di diversi club italiani grazie a una carriera da calciatore che, seppur non lunghissima, è stata segnata da esperienze in squadre di alto livello e da un’ampia varietà di stili tattici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

