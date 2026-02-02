Rugani si presenta ai tifosi della Fiorentina | Essere qui è un po’ come tornare a casa Arrivo in una situazione difficile voglio aiutare la squadra a uscirne

Rugani si presenta ai tifosi della Fiorentina e dice che tornare è come tornare a casa. Lo ha fatto sapere con parole semplici, spiegando di arrivare in un momento difficile e di voler contribuire a risollevare la squadra. I tifosi lo hanno accolto con entusiasmo, consapevoli della sua esperienza e della voglia di aiutare.

Rugani si presenta ai tifosi della Fiorentina: «Essere qui è un po’ come tornare a casa». Le prime dichiarazioni dell’ormai ex difensore della Juve. Il nuovo difensore della Fiorentina Daniele Rugani ha parlato per la prima volta ai canali ufficiali del club. Di seguito le parole del calciatore arrivato dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. DA TOSCANO GIOCARE PER LA FIORENTINA – « È un po’ come tornare a casa. Sono contento, è una bella emozione poter giocare con questa squadra. Sono felice » RISOLLEVARE LA SQUADRA – « Arrivo in una situazione difficile. La squadra non merita la posizione che occupa, ma questa è la realtà dei fatti e adesso bisogna tirarsene fuori tutti insieme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani si presenta ai tifosi della Fiorentina: «Essere qui è un po’ come tornare a casa. Arrivo in una situazione difficile, voglio aiutare la squadra a uscirne» Approfondimenti su Fiorentina Rugani Conceicao in zona mista: «Era una partita molto importante, qui bisogna sempre vincere. Gol? È un po’ di tempo che non lo faccio ma l’importante è aiutare la squadra» Nella zona mista, Conceicao ha sottolineato l'importanza della vittoria in una partita fondamentale, evidenziando che il successo è essenziale in ogni occasione. Milan, Fullkrug si presenta ai tifosi: “Finalmente sono qui. E’ un grandissimo onore” Niclas Fullkrug si è presentato ai tifosi del Milan attraverso un post su Instagram, esprimendo il suo entusiasmo per la nuova avventura. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Fiorentina Rugani Argomenti discussi: Apre l’Anno Giudiziario L’emergenza resta la violenza di genere. Carcere sovraffollato. Fiorentina, Rugani si presenta: Non meritiamo questa classifica. Ho parlato con FagioliDopo l'ufficialità come nuovo giocatore della Fiorentina, il nuovo difensore viola Daniele Rugani ha parlato per la prima volta ai canali. tuttomercatoweb.com Rugani lascia la Juve in prestito: ufficiale la cessione alla Fiorentina. Il comunicato diramato dal club bianconero sull’operazioneRugani lascia la Juve in prestito: ufficiale la cessione alla Fiorentina. Il comunicato diramato dal club bianconero sull’operazione Ora è anche ufficiale: Daniele Rugani si trasferisce a titolo tempo ... juventusnews24.com Rugani è a Firenze A breve via alle visite mediche Successivamente, previsto l’arrivo al Viola Park per mettere la firma sul proprio contratto #rugani #fiorentina #seriea #violanews #reel - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.