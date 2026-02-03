Pisa Hiljemark e Iling-Junior sono atterrati a Bologna | inizia la loro nuova avventura in nerazzurro Tutti i dettagli

Arrivano a Bologna i nuovi acquisti dell’Inter, Hiljemark e Iling-Junior. Sono atterrati questa mattina e hanno subito iniziato a prepararsi per la loro prima giornata in Italia. I tifosi aspettano di vederli in campo, mentre la società conferma che i due sono pronti a mettersi subito a disposizione del mister.

