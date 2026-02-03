Pisa Hiljemark e Iling-Junior sono atterrati a Bologna | inizia la loro nuova avventura in nerazzurro Tutti i dettagli

Arrivano a Bologna i nuovi acquisti dell’Inter, Hiljemark e Iling-Junior. Sono atterrati questa mattina e hanno subito iniziato a prepararsi per la loro prima giornata in Italia. I tifosi aspettano di vederli in campo, mentre la società conferma che i due sono pronti a mettersi subito a disposizione del mister.

Stefanelli Empoli: inizia una nuova avventura per l’ex braccio destro di Giuntoli ai tempi della Juventus. Tutti i dettagli

Stefanelli Empoli segna un nuovo capitolo nella sua carriera, passando dall’esperienza come vice di Giuntoli alla Juventus all’incarico nel club toscano.

Pisa, colpo last minute: arriva Iling-Junior

Questa mattina il Pisa ha annunciato l’arrivo di Iling-Junior, nel giro di ultime ore di mercato.

