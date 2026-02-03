Pioggia e guida poco prudente nove incidenti in un giorno in città

Nove incidenti in un solo giorno a Verona. La pioggia e una guida poco attenta hanno causato diversi tamponamenti e scontri in città. La polizia locale ha dovuto intervenire più volte per gestire la situazione. Nessuno si è fatto male gravemente, ma il traffico è andato in tilt per alcune ore. La situazione resta sotto controllo, anche se i vigili raccomandano ancora prudenza.

Oltre alla rilevazione dei sinistri, gli agenti della polizia locale sono stati impegnati in servizi di sicurezza stradale e urbana. Tra i sanzionati anche un motociclista che circolava su un veicolo con targa retrattile Prosegue l’attività della polizia locale di Verona, in un quadro che continua a evidenziare quanto il rispetto delle norme stradali resti una criticità diffusa. Le pattuglie del Reparto Territoriale, impegnate nei controlli di routine, hanno intercettato un motociclista alla guida di un mezzo da enduro dotato di targa retrattile, modificata per renderla illeggibile e sfuggire all’identificazione.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Verona Incidenti

Le previsioni meteo per Milano e Lombardia indicano un Natale caratterizzato da condizioni climatiche invernali, con pioggia, nebbia e neve.

Nel 2025, la Polizia Municipale di Cortona ha intensificato i controlli sugli incidenti stradali senza assicurazione, con numerosi sopralluoghi e multe.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Verona Incidenti

Argomenti discussi: Pioggia e guida in stato di ebbrezza: raffica di incidenti in poche ore in città; Domenica con nebbia, ma senza pioggia; METEO: DOMENICA CON PIOGGIA E CON SCHIARITE NEL POMERIGGIO, NEVE IN ALTA QUOTA; Trasformare la pioggia in risorsa e la scuola in un laboratorio vivente.

Meteo Roma e Lazio 2–8 febbraio 2026: lunedì ok, poi ombrelli aperti. La guida praticaRoma e Lazio 2–8 febbraio 2026: lunedì stabile, poi piogge e vento. Guida concreta per province e consigli stradali per scegliere il weekend ... romait.it

Pioggia e velocità, altra raffica di incidenti a Verona: Si corre troppo, è inaccettabileTra sabato e domenica fine settimana segnato da una raffica di incidenti a Verona: colpa della pioggia e della velocità eccessiva. veronaoggi.it

Grave episodio di guida spericolata vicino Parigi: fermato un uomo a 154 km/h sotto la pioggia, con bimba senza seggiolino e auto non assicurata. https://auto.everyeye.it/notizie/154-km-h-mercedes-assicurazione-figlio-bordo-bagnatp-856590.htmlutm_me - facebook.com facebook