Meteo Milano e Lombardia Natale grigio | pioggia nebbia e neve Le previsioni e la tendenza giorno per giorno sino a Santo Stefano

Le previsioni meteo per Milano e Lombardia indicano un Natale caratterizzato da condizioni climatiche invernali, con pioggia, nebbia e neve. La tendenza giornaliera fino a Santo Stefano mostra un quadro di tempo grigio e umido in pianura, mentre in montagna si prevede l’arrivo della neve. Una fase atmosferica tipicamente invernale che influenzerà le festività nella regione.

Milano, 16 dicembre 2025 – Aspettando il solstizio d’inverno di domenica 21 dicembre alle 16.03, il quadro a breve termine delinea cielo grigio, pioggia e umidità a Milano e sulla pianura mentre i n montagna la pioggia dovrebbe diventare neve. Per le feste di Natale, secondo gli esperti, la tendenza non prospetta nulla di buono e forte rischio maltempo. "Una circolazione depressionaria con centro tra Spagna e Nord-Africa – spiegano gli esperti di Arpa Lombardia - indirizza flussi umidi sulla regione che destabilizzano le condizioni meteorologiche per la giornata di oggi, martedì 16, e di domani, mercoledì 17, con nuvolosità diffusa e precipitazioni sparse insistenti sui settori occidentali con quota neve non al di sotto dei 1500 metri. Ilgiorno.it

MALTEMPO in diretta la caduta di un albero. Le previsioni di oggi in dettaglio Nord, Centro e Sud

