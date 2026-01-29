La perturbazione si sposta verso sud, portando onde alte fino a cinque metri sulla Sardegna e la Sicilia occidentale. Le previsioni parlano di piogge intense e vento forte che si intensificano durante il weekend. Le autorità hanno già emesso allerte e invitano alla prudenza, perché il maltempo potrebbe durare anche più di una settimana. La situazione resta complicata su molte regioni italiane, con condizioni che richiedono attenzione continua.

Durerà almeno per tutto il weekend il maltempo che da giorni ha colpito tutta l’ Italia. Non è escluso, inoltre, che il periodo piovoso possa prolungarsi fino a due settimane, interessando non solo il nostro Paese ma gran parte del continente europeo. Lo afferma Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, secondo cui la fase perturbata resterà dominante ancora a lungo. Le previsioni meteo per i prossimi giorni «Dopo un mercoledì ciclonico con un minimo pressorio sul Golfo Ligure e diffuso maltempo al Centro-Nord – spiega Tedici – da giovedì le precipitazioni diventeranno più frequenti al Sud, mentre sul Triveneto persisteranno fenomeni residui. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il maltempo si sposta a Sud, onde fino a 5 metri su Sardegna e Sicilia occidentale: piogge, vento forte e allerta anche in Calabria

Approfondimenti su Maltempo Italia

Il maltempo continua a colpire l’Italia e si intensifica con onde che arrivano fino a cinque metri sulle coste di Sardegna e Sicilia occidentale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Maltempo Italia

Argomenti discussi: Previsioni meteo, il maltempo si sposta verso il Sud: attenzione a piogge, venti e mareggiate; Ciclone Harry su Sardegna, Sicilia e Calabria: dove si sta spostando e perché sta portando forte maltempo; Allerta Meteo, il maltempo si sposta al Sud: lunedì di forti piogge, temporali e nevicate | MAPPE e DETTAGLI; Il weekend post-ciclone Harry in Sicilia, ecco dove si sposta il maltempo e le previsioni del 24 gennaio.

Piogge, venti e mareggiate: maltempo si sposta di nuovo al SudAlcune proiezioni modellistiche non escludono un netto cambiamento dello scenario da metà febbraio, con il vero inverno che potrebbe tornare ... adnkronos.com

Meteo, il maltempo si sposta verso Sud: attenzione a piogge, venti e mareggiate. Parla il meteorologo TediciLorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma un cambiamento dell’obiettivo italiano delle perturbazioni: dopo aver interessato con fenomeni anche intensi il Centro-Nord, i ... ilmeteo.it

Maltempo senza tregua: ora le perturbazioni puntano il Sud facebook

In arrivo pioggia, venti di burrasca e forti mareggiate al Sud #maltempo x.com