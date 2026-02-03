Piogge e maltempo allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico estesa

La Protezione civile ha esteso l’allerta gialla per piogge intense e rischio idraulico e idrogeologico a tutta la giornata di domani, mercoledì 4 febbraio. Le piogge continuano a colpire la regione, creando problemi in molte zone e tenendo sotto stretta sorveglianza le aree più a rischio. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

Prolungato per tutta la giornata di domani, mercoledì 4 febbraio, l’allerta meteo di codice giallo per rischio idraulico ed idrogeologico emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ed attualmente in corso. La criticità prevista, che oggi martedì 3 febbraio, riguardava soprattutto la Toscana settentrionale, nella giornata di domani si estenderà anche verso sud, interessando soprattutto le aree più occidentali della Regione.In particolare l’allerta di codice giallo per rischio idraulico del reticolo maggiore interesserà non solo le Valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, ma anche il Valdarno inferiore, la Valdelsa e la Valdera, la Maremma e la costa e l’entroterra livornese, le valli del Fiora, dell’Albegna e la costa grossetana, oltre alla valle dell’Ombrone grossetano.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Una perturbazione atlantica sta interessando la Toscana, portando piogge diffuse e il rischio di temporali sulla regione.

