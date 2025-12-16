Prorogata l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico

Una perturbazione atlantica sta interessando la Toscana, portando piogge diffuse e il rischio di temporali sulla regione. L’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico è stata prorogata, con condizioni meteorologiche che persistono tra oggi e domani, interessando in particolare l’arcipelago e la costa centro meridionale.

FIRENZE – Una perturbazione atlantica con piogge diffuse sta interessando in queste ore la Toscana e nella prossima notte, tra oggi (16 dicembre) e domani, sono ancora possibili locali temporali sull’arcipelago e sulla costa centro meridionale. Per questo motivo la Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso fino alle 8 di domani mattina l’avviso di criticità di codice giallo per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore per le isole e la costa della Toscana meridionale. Sulle medesime aree restano validi fino alla mezzanotte di oggi il codice giallo per mareggiate e quello per vento. Corrieretoscano.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ancora maltempo in Toscana, prorogata di 12 ore l’allerta gialla: le zone - Firenze, 16 dicembre 2025 – Una perturbazione atlantica con piogge diffuse sta interessando in queste ore la Toscana e nella prossima notte, tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, sono ancora possibi ... lanazione.it

Pioggia e temporali: prorogata l’allerta meteo di codice giallo - La Sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi prorogato il bollettino di criticità con codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, che ... grossetonotizie.com

PROROGATA E AMPLIATA L'ALLERTA #METEO IN #SARDEGNA: FORTI PIOGGE E TEMPORALI SULL’ISOLA - facebook.com facebook

“Causa il maltempo sul #FVG, specie a Cormons e Romans d’Isonzo, prorogata l’allerta, dichiarata l’emergenza regionale e chiesta la mobilitazione nazionale. Priorità a persone: i due dispersi a Brazzano e i trecento residenti di Versa”. Così @Riccardi_FVG t x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.