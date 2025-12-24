Allerta Meteo Gialla in Campania | estesa la vigilanza per rischio idrogeologico

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle precipitazioni piovose di queste ore, in considerazione del quadro meteo in atto e delle valutazioni del Centro Funzionale, raccomanda di prestare attenzione ai fenomeni connessi al rischio idrogeologico, anche in assenza di nuove. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Prorogata l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idrogeologico e temporali domani 25 novembre: le regioni a rischio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Meteo Campania, allerta meteo gialla martedì 23 dicembre; Tornano temporali in Campania: allerta meteo gialla dalle 18; Nuova allerta meteo Gialla in Campania: l'avviso della Protezione Civile; Torna il maltempo in Campania, allerta meteo gialla dalle 6 del 23 dicembre.

allerta meteo gialla campaniaAllerta Meteo Napoli, a Natale maltempo fino alle 18, poi migliora la sera e a Santo Stefano - Natale e Santo Stefano segnati dal maltempo in Campania: allerta meteo gialla per piogge e temporali, mare agitato, venti forti e possibili nevicate sui ... fanpage.it

allerta meteo gialla campaniaMeteo Napoli e Campania, allerta gialla: prorogata fino alle 18 del 25 dicembre - La protezione civile della Regione Campania, in risposta alle recenti precipitazioni, ha diramato un avviso di allerta meteo, invitando i cittadini ... msn.com

allerta meteo gialla campaniaNatale col maltempo: allerta prorogata su Costiera Amalfitana e Monti Picentini - La Protezione Civile della Regione Campania ha disposto la proroga dell'allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico su specifiche aree del territorio. salernotoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.