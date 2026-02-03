' Pinocchio all' Auditorium Toscanini | due appuntamenti sabato 7 e domenica 8 febbraio
Sabato 7 e domenica 8 febbraio, l’Auditorium Toscanini di Parma ospita il Teatro Umbro dei Burattini con lo spettacolo “Pinocchio, Le Avventure di un sognatore”. Due giornate di rappresentazioni alle 15, pensate per portare in scena la celebre storia del burattino di legno che sogna di diventare ragazzo. La compagnia si esibirà con marionette e attori, coinvolgendo il pubblico in un racconto classico rivisitato in chiave moderna.
Sabato 7 e domenica 8 febbraio arriva a Parma, presso l’Auditorium Toscanini il Teatro Umbro dei Burattini con lo spettacolo “Pinocchio, Le Avventure di un sognatore” (spettacoli ore 15.30 e 18.00; info e prenotazioni 347.0002029; teatrodeiburattini.it), un grande classico, ma nella rivisitazione.🔗 Leggi su Parmatoday.it
