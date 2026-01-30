Le strade chiuse a Roma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio

Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, le strade di Roma cambiano volto. Diversi lavori e cortei bloccheranno alcune vie, creando disagi e cambiamenti nel traffico quotidiano. La città si prepara a due giorni di modifiche, con molte strade chiuse e traffico congestionato in diverse zone. I residenti e i pendolari devono fare attenzione e pianificare gli spostamenti in anticipo.

Nel fine settimana diversi eventi e lavori modificheranno la viabilità nella Capitale compresi quelli che porteranno al parziale stop della metro BB1 Per il fine settimana di sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio diversi lavori e cortei modificheranno la viabilità nella Capitale. A questo si aggiunge anche il parziale stop della metro BB1. Ecco una guida utile per muoversi in città nel weekend. Sia sabato che domenica la circolazione dei treni della metro B-B1 sarà interrotta nella tratta Basilica San Paolo-RebibbiaJonio e viceversa. Per venire incontri all’esigenza degli utenti saranno attivi dei bus sostitutivi la MB7 per il tratto Basilica San Paolo-Rebibbia e la MB1 piazza Bologna-viale Jonio.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Roma viabilità

Durante il fine settimana del 3 e 4 gennaio 2026, alcune strade di Roma resteranno chiuse al traffico a causa di interventi di manutenzione del verde e di eventi sportivi.

Sabato 10 e domenica 11 gennaio, alcune strade di Roma saranno temporaneamente chiuse a causa di eventi e manifestazioni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Roma viabilità

Argomenti discussi: Milano si blinda per le Olimpiadi: ecco tutte le strade chiuse; Le strade chiuse a Roma sabato 24 e domenica 25 gennaio; Olimpiadi: Strade Chiuse e Interruzioni a Milano il 5 e 6 febbraio; Olimpiadi a Milano, da oggi al 18 marzo l’elenco di tutte le strade chiuse al traffico.

Strade chiuse Milano per le Olimpiadi 2026: elenco delle vie con i divietiLeggi l'elenco delle strade chiuse a Milano per le Olimpiadi invernali 2026 e preparati ai cambiamenti nella mobilità cittadina. sicurauto.it

Strade chiuse a Milano per le Olimpiadi, il sindaco Sala: «È un evento eccezionale e per i disagi servirà pazienza»Da lunedì 2 febbraio i primi divieti, con il piano di sicurezza per l'arrivo in città di Mattarella. Il sindaco: «Medieremo tra la necessità di sicurezza e quella di partecipazione». Scuole chiuse? «P ... milano.corriere.it

Sabato 31 Gennaio, H 14:00 Dalle strade di Roma alle profondità dell'Universo, arriva la nostra Special Guest della giornata: Astronza (Fabiana Guarcini) Sarà l'occasione perfetta per rinnovare il tesseramento e passare una giornata diversa. Sostie - facebook.com facebook

Temporali e venti forti si abbattono su Roma: strade allagate, traffico in tilt e pini caduti x.com