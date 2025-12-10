Amazon accordo con l' Agenzia delle Entrate | il colosso pagherà oltre 500 milioni di euro
Amazon ha stretto un accordo con l'Agenzia delle Entrate, concordando di versare oltre 500 milioni di euro. La decisione riguarda l'inchiesta sul presunto mancato pagamento dell'Iva da parte dei venditori cinesi presenti sulla piattaforma, in un contesto di indagini avviate dalla Guardia di Finanza e dalla Procura.
Il colosso dell'e-commerce Amazon ha raggiunto un accordo con il fisco italiano per versare 511 milioni di euro nell'inchiesta che riguarda il presunto mancato versamento dell'Iva da parte dei venditori cinesi, rispetto ai quasi 3 miliardi calcolati dalla guardia di finanza e dalla Procura di. 🔗 Leggi su Today.it
