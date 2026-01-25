Napoli un acquisto da oltre 40 milioni di euro in caso di qualificazione in Champions League

Il Napoli valuta un possibile acquisto di Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, in vista di una qualificazione alla Champions League. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’operazione potrebbe superare i 40 milioni di euro, ma tutto dipenderà dal raggiungimento dell’obiettivo europeo, con particolare attenzione alla partita contro il Chelsea e alle conseguenti qualificazioni. La situazione rimane in fase di valutazione, con decisioni che dipenderanno dall’esito delle prossime sfide.

Il futuro di Ademola Lookman potrebbe tingersi d’azzurro. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli sta valutando seriamente l’affondo per l’attaccante nigeriano dell’Atalanta, ma tutto dipenderà da un passaggio chiave della stagione: la partita contro il Chelsea e la conseguente qualificazione ai play-off. Un crocevia decisivo, dunque, non solo dal punto di vista sportivo ma anche strategico. In caso di esito positivo, il club partenopeo sarebbe pronto ad accelerare con decisione sul mercato e Lookman rappresenterebbe uno dei primi nomi sulla lista. Un profilo che piace per caratteristiche tecniche, duttilità offensiva e capacità di incidere sia in campionato che in Europa.🔗 Leggi su Dailynews24.it

