Pietro Ruffinotti entra in Helvetia Italia con un ruolo di spicco

Pietro Ruffinotti entra in Helvetia Italia come nuovo Head of Claims. L’assicuratore sarà responsabile della gestione dei sinistri e si occuperà di coordinare il team dedicato. La sua nomina mira a rafforzare la presenza dell’azienda nel mercato italiano.

Gruppo Helvetia Italia annuncia l’ingresso di Pietro Ruffinotti che ricoprirà il ruolo di Head of Claims. Ruffinotti porta nella compagnia assicurativa un background consolidato nella gestione dei sinistri e nel governo dell’area Claims. Dal 2017 ha ricoperto il ruolo di Claims Manager presso la sede italiana di Munich Re, con responsabilità sulla strategia claims nazionale, sul monitoraggio degli obiettivi operativi e di performance, nonchè della gestione dei sinistri complessi e dei presidi di antifrode. In precedenza, ha lavorato in Zurich Insurance Company, dove ha guidato la gestione dei sinistri su diverse linee di business, occupandosi anche di contenziosi e reclami e maturando un’esperienza trasversale all’interno della funzione Claims.🔗 Leggi su Ildenaro.it

