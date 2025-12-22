Esponente di spicco della ' ndrangheta estradato in Italia

Un presunto vertice della 'ndrangheta, ritenuto una figura chiave nei traffici di cocaina tra il Sud America e il continente europeo, è stato trasferito in Italia nei giorni scorsi dopo un lungo iter giudiziario internazionale è giunto a Roma come riportato da LaPresse, presso lo scalo militare.

Arrestato in Colombia Federico Starnone: è un'esponente di spicco della 'Ndrangheta - L'uomo, stando alle prime ricostruzioni, era intermediario del gruppo calabrese della città di Platì con i narcos ... corriere.it

EDGARDO GRECO La Vera Storia del Principale KILLER della 'Ndrangheta! Mafia Italiana Documentario

