tali e quali il ruolo speciale affidato a carmen di pietro

Carmen Di Pietro, protagonista di Tale e Quale Show nel 2024 e 2025, si appresta a partecipare allo spin-off Tali e Quali, condotto da Nicola Savino. La sua presenza arricchisce ulteriormente il programma, confermando il suo ruolo come figura di rilievo nel panorama dello spettacolo italiano.

Carmen Di Pietro è stata tra le grandi protagoniste di Tale e Quale Show nel 2024 e nel 2025, e ora si appresta a prendere parte anche allo spin-off Tali e Quali, condotto da Nicola Savino. A partire da venerdì 9 gennaio 2026, in prima serata su Rai1, arriva lo spin-off del fortunato programma. E Carmen Di Pietro è tra le protagoniste più attese, con un ruolo speciale. Carmen Di Pietro a Tali e Quali 2026. Colpaccio per Nicola Savino, che da gennaio conduce Tali e Quali (a febbraio, invece, lo attenderà il Dopofestival ): ad anticipare la presenza di Carmen Di Pietro all’interno del programma è Davide Maggio. 🔗 Leggi su Dilei.it

