Pierburg al Mimit il tavolo sulla crisi aziendale | Servono garanzie occupazionali e industriali e un percorso di vendita condiviso

Cedere il ramo d'azienda legato all'automotive, di cui fa parte Pierburg, e rafforzare il core business legato all'industria della difesa, ma massima disponibilità ad analizzare tutte le proposte per l'acquisizione. Sono queste le volontà del gruppo Rehinmetall ribadite dalla multinazionale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Pierburg, al Mimit il tavolo sulla crisi aziendale: "Servono garanzie occupazionali e industriali e un percorso di vendita condiviso"

